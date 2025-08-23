Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Asteras'ı 2-0 mağlup etti. Olympiakos'un ilk golü 90+3'te uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos ile Asteras karşı karşıya geldi. Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanan maçı Olympiakos, 2-0'lık skorla kazandı.

YUSUF YAZICI 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ

Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 90+3'te geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı geçiren ve sezonu kapatarak aylar sonra sahalara geri dönen Yusuf Yazıcı ile 90+7'de Youssef El Kaabi kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, sezona 3 puanla başladı. Asteras, ilk maçında puanla tanışamadı. Olympiakos, gelecek hafta ligde Volos'a konuk olacak. Asteras ise AEK deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı

Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.