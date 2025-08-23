Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol
Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Asteras'ı 2-0 mağlup etti. Olympiakos'un ilk golü 90+3'te uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos ile Asteras karşı karşıya geldi. Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanan maçı Olympiakos, 2-0'lık skorla kazandı.
YUSUF YAZICI 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 90+3'te geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı geçiren ve sezonu kapatarak aylar sonra sahalara geri dönen Yusuf Yazıcı ile 90+7'de Youssef El Kaabi kaydetti.
SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, sezona 3 puanla başladı. Asteras, ilk maçında puanla tanışamadı. Olympiakos, gelecek hafta ligde Volos'a konuk olacak. Asteras ise AEK deplasmanına gidecek.