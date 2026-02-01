Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de kariyerinin en üst düzey şampiyonluğuna ulaştı
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'deki W75 Porto Tenis Turnuvası'nda karşılaştığı Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek, set vermeden kariyerinin en büyük zaferini kazandı.
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen W75 Porto Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun final karşılaşmasında Ayla Aksu, Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı sert zeminde 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Milli sporcu, turnuvada set vermeden kariyerinin en üst seviye zaferini elde etti ve 14. tekler kupasını kaldırdı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor