Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de kariyerinin en üst düzey şampiyonluğuna ulaştı

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'deki W75 Porto Tenis Turnuvası'nda karşılaştığı Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek, set vermeden kariyerinin en büyük zaferini kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun final karşılaşmasında Ayla Aksu, Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı sert zeminde 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Milli sporcu, turnuvada set vermeden kariyerinin en üst seviye zaferini elde etti ve 14. tekler kupasını kaldırdı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500

