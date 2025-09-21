Haberler

Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a olay sözler: Ciddi hatalar yapıldı

Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a olay sözler: Ciddi hatalar yapıldı
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, seçimde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler olduğunu belirten Kocaman, " Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı" dedi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, eski teknik direktörü ve kongre üyesi Aykut Kocaman, seçimde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ HATALAR YAPILDI"

Fenerbahçe ile ilgili konuşan Kocaman, " Fenerbahçe'de bu yönetimin 8. yıl olacak. Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısınadayım" dedi.

"SEÇENEK DAHİ OLMAMAK TUHAF"

" Fenerbahçe'de isminiz fazla geçmedi. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kocaman, "Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN İNŞALLAH BANA İHTİYACI OLMAZ"

İhtiyaç olduğu takdirde Fenerbahçe'nin başına geçeceğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, " Fenerbahçe'nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım" şeklinde konştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
