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Ayın teknik direktörü seçilen Fatih Terim'e para ödülü

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Suudi Arabistan Ligi'nde ayın teknik direktörü seçilen Fatih Terim, ödülünü aldı. Terim'e 10.000 Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 101 bin TL) para ödülü verildi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim fırtınası esmeye devam ediyor. Al-Shabab'ın başına geçtikten sonra takımına büyük bir ivme kazandıran 71 yaşındaki teknik adam, ligin en başarılı hocaları arasında gösteriliyor.

Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Daha sonra Terim ayın teknik direktörü seçildi. 71 yaşındaki teknik adam Riyad ekibi ile ligde çıktığı son 5 maçta 11 puan toplarken bu maçlarda 14 gol atıp kalesinde ise 5 gol gördü.

AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Yaşananların ardından ayın teknik direktörü seçilen Fatih Terim'e para ödülü verildi. Terim'e para ödülü olarak 10.000 Suudi Arabistan Riyali'nin (101 bin TL) verildiği görüldü.

TERİM'iN PERFORMANSI

Al-Shabab'ı çalıştıran Terim, ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Deneyimli teknik adam, takımın başında çıktığı 13 maçta 1.77 puan ortalaması tutturarak ligde 6. sıraya çıkmasını sağladı.

Ayın teknik direktörü seçilen Fatih Terim'e para ödülü
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıünal özer:

servet değerinde hediye nasıl bir yalan la editör angutu

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

editör senin benim gibileri kandırıp haberi okutması lazım işi bu süsleme de olmaz

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