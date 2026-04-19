Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Imola 6 Saat Yarışı'nda dördüncü oldu
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın sezon açılışında İtalya'nın Imola Pisti'nde 4. olarak dikkat çekti. 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarışan Güven, 16. sıradan başladığı yarışı başarılı bir performansla tamamladı.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) sezon açılışı olan Imola 6 Saat Yarışı'nda 4. oldu.
Red Bull sporcusu Ayhancan, İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenen yarışta, GT klasmanında 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarıştı.
Yarışa 16. sırada başlayan ve kariyerindeki ilk WEC yarışında çok iyi bir performans sergileyen Ayhancan, yarışı 4'üncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu