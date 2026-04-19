Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Imola 6 Saat Yarışı'nda dördüncü oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) sezon açılışı olan Imola 6 Saat Yarışı'nda 4. oldu.

Red Bull sporcusu Ayhancan, İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenen yarışta, GT klasmanında 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarıştı.

Yarışa 16. sırada başlayan ve kariyerindeki ilk WEC yarışında çok iyi bir performans sergileyen Ayhancan, yarışı 4'üncü sırada tamamladı.