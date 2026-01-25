Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Daytona 24 Saat Yarışı'nda 5'inciliği elde etti

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey takımı, GTD Pro sınıfında katıldığı IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası'nın ilk ayağı Daytona 24 Saat Yarışı'nda 5. oldu.

Ayhancan'ın yanı sıra İsviçreli Ricardo Feller, Avusturyalı Thomas Preining ve Klaus Bachler'in pilot koltuğunda oturduğu takım, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te düzenlenen mücadelede piste çıktı.

Son bölümde Preining'in finişe götürme görevini üstlendiği Manthey'in 911 numaralı otomobili, Daytona Uluslararası Pisti'ndeki zorlu yarışı 5. sırada bitirdi.

Bir diğer Türk pilot Salih Yoluç ise DXDT takımının 36 numaralı aracıyla GTD sınıfında direksiyon başına geçti. Salih ve takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood, ABD'li Mason Filippi, Yeni Zelandalı Scott McLaughlin kullandığı otomobil, son 4 saate lider girdi ancak vites kutusu arızası sonrası 17. sırayı aldı.