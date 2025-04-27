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Ayhancan Güven, DTM'de Yarış Kazanan İlk Türk Pilot Oldu

Ayhancan Güven, DTM'de Yarış Kazanan İlk Türk Pilot Oldu
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Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot oldu. Oschersleben'deki ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilot oldu.

Oschersleben kentinde, sezonun ilk hafta sonunun 2. yarışında Manthey EMA takımı adına mücadele eden Ayhancan, "pitstop" stratejisiyle elde ettiği avantajı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Yarışı Jules Gounon ikinci sırada tamamlarken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Thomas Preining ise podyumun son basamağında yer aldı.

Şampiyona genel klasmanında ilk yarışın galibi Jordan Pepper 37 puanla liderliğini korurken, Ayhancan Güven, Lucas Auer ve Jules Gounon ile 34 puanla eşit olmasına rağmen yarış galibiyeti sayesinde ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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