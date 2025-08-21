Ayhancan Güven DTM'de Sachsenring Pisti'nde Piste Çıkacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağında Hohenstein-Ernstthal'daki Sachsenring pistinde yarışacak. İki antrenman seansı, sıralama turları ve yarışlarla dolu bir hafta sonu geçirecek.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağında piste çıkacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu hafta sonu Hohenstein-Ernstthal kasabasında yer alan, dar ve teknik virajlarıyla bilinen Sachsenring pistinde direksiyonun başına geçecek.

Yarın TSİ 12.30 ve 16.30'daki iki antrenman seansıyla başlayacak organizasyonda, 23 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.10'da sıralama turları koşulacak, ardından haftanın ilk yarışı TSİ 14.30'da başlayacak.

24 Ağustos Pazar günü ise TSİ 10.20'de sıralama, 14.30'da ikinci yarış ile hafta sonu tamamlanacak.

Manthey EMA takımı adına yarışan Ayhancan, 94 puanla pilotlar klasmanında 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.