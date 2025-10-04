Ayhancan Güven DTM'de 5. Oldu

Haberler

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın 8. ayağında Hockenheim'da gerçekleştirdiği ilk yarışta 5. sırada yer aldı. Lucas Auer birinci, Thomas Preining ikinci ve Rene Rast üçüncü oldu.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim'da bulunan pistte, hafta sonunun ilk yarışında 5. sırada yer aldı.

Yarışı, Mercedes-AMG takımı sürücüsü Lucas Auer birinci, Manthey EMA takımından Thomas Preining ikinci, Schubert Motorsport'tan Rene Rast üçüncü, yine Mercedes-AMG takımından Maro Engel ise dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın TSİ 10.30'da sıralama turları, TSİ 14.30'da ise sezonun final yarışı start alacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
