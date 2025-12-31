Haberler

Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Güncelleme:
Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 3,5 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Akman, Galatasaray formasıyla yaşadığı başarıları ve elde ettiği şampiyonlukları hatırlatarak, kulübüne başarılar diledi.

Galatasaray'da Futbol Direktörü Yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Akman, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı formayla yaşadığı başarılara değinen Akman, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar. Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyorum. 11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım. Şanlı Galatasaray'ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy'de kaldırdığımız efsanevi 2011-2012 şampiyonluk kupasıyla birlikte, Galatasaray forması üzerimde iken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için, bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum, kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım. Üyesi olma şansına eriştiğim Galatasaray'ımızda 4'ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık, hep birlikte. Yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna, 2025-2026 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum.

Bugün itibarıyla 3,5 yıldır yürütmekte olduğum futbol direktörü yardımcısı görevinden ayrılıyorum. Kulübümüze ligde ve Avrupa'daki hedeflerimiz yolunda sonsuz başarılar diliyorum. Bu akşam kaybettiğimiz Gökmen Abimize de Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum." - İSTANBUL

