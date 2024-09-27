Üye Girişi
Haberler

Aydoğanspor İçin Destek Gecesi Düzenlendi

Aydoğanspor İçin Destek Gecesi Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Aydoğanspor için Fener Gazinosu'nda düzenlenen destek gecesinde, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak kulübe 50 bin lira bağışta bulundu. Hedef, gençlere sporu sevdirmek ve kulübü bir üst lige taşımak.

Çanakkale'de, Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Aydoğan spor için destek gecesi düzenlendi.

Fener Gazinosu'ndaki geceye katılan Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada, yeni dönemin spor adına heyecanlı geçmesini ve başarılara vesile olmasını diledi.

Aydoğanspor'un bir üst lige yükselmesini temenni eden Soyuak, kulübe destek amacıyla 50 bin lira bağış yaptığını söyledi.

Kulübün yeni başkanı Hayri Şahin de hedeflerinin, Gelibolu'da gençlere sporu daha fazla sevdirmek olduğunu dile getirdi.

Kulübün Başkan Vekili Engin Kalkşa ise Çanakkale Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek Aydoğanspor'a destek gecesine katılanlara teşekkür ederek, "Spor adına yaşanan bu güzellik için üyelerimize, esnafımıza ve gecemize katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon iyi transferler yaptık ve güçlü bir kadro kurduk. Taraftarlarımız şenliğe hazır olsun." dedi.

Konuşmaların ardından geceye katılanlar da kulübe destek için bağışta bulundu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Spor

Ali Kamil Soyuak Gelibolu Etkinlik Yaşam Spor

Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });