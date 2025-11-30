Aydınspor Deplasmanda Kuşadası 1923'ü 3-2 Yendi

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Aydınspor, deplasmanda karşılaştığı Kuşadası 1923'ü 3-2 mağlup ederek ligde önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Kuşadası 1923, henüz 2'nci dakikada Semih Pınar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Erken gole rağmen oyundan kopmayan Aydınspor, ilerleyen dakikalarda dengeyi kurarak rakip kalede etkili olmaya başladı. Aradığı golü 33'üncü dakikada bulan siyah beyazlı ekip, kazanılan penaltıda topun başına geçen İbrahim Halil Öner'in golüyle skoru 1-1'e taşıdı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Aydınspor, oyunun kontrolünü ele aldı. 70'inci dakikada Ömer Kanberoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçen konuk ekip, 78'inci dakikada Abdullah Çelik'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Maçın son bölümünde risk alan Kuşadası 1923, 88'inci dakikada bulduğu golle skoru 3-2 yapsa da, kalan dakikalarda başka gol olmadı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Aydınspor, sahadan kritik bir 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Aydınspor puanını 6'ya yükseltirken, Kuşadası 1923 9 puanda kaldı. Siyah beyazlı ekipte maç sonrası büyük sevinç yaşandı. - AYDIN