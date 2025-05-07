Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

Aydınspor'da Başkan Erhan Özlüer Görevinden Ayrıldı

Aydınspor'da Başkan Erhan Özlüer Görevinden Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınspor'un başkanı Erhan Özlüer, kulübü devretme kararını aldığını açıkladı. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan kulübün geleceği yönetim boşluğu nedeniyle belirsizliğini sürdürüyor. Taraftarlar, yeni bir yönetimle güçlü bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hazırlanan Aydınspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Erhan Özlüer, görevini devretme kararı aldığını açıklayarak, "Kulübü devredeceğiz, yapacak olan buyursun gelsin" dedi.

Görevi bırakma kararını daha önce de dile getirdiğini belirten Başkan Erhan Özlüer; "Aydınspor için elimizden geleni yaptık. Ancak bundan sonraki süreçte görevi devretmeyi düşünüyoruz. Yapacak olan varsa buyursun gelsin. Kulübü daha iyi noktalara taşıyacak bir yapı oluşursa memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Tesis ve altyapı gibi temel imkanlardan yoksun olan Aydınspor'un geleceği, yeni bir yönetim oluşana kadar belirsizliğini sürdürecek. Taraftarlar, kulübün yeni sezona güçlü ve kararlı bir yönetimle girmesini umut ediyor. Siyah beyazlıları Süper Amatör Lig'de şampiyon yaparak BAL'a çıkaran Başkan Özlüer'in görevden çekilme kararı sonrası Aydınspor'da yeni başkan arayışı başladı. Bölgesel Amatör Lig'in zorlu rekabeti öncesi kulübün yeniden yapılanması gerektiği vurgulanırken, yönetim boşluğunun kısa sürede doldurulması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.