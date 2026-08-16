Aydınlı Genç Yüzücülerden Elazığ'da Büyük Başarı

Aydınlı genç yüzücüler, Elazığ'da düzenlenen ANALİG Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporculardan Levent Alemdar, 100 metre sırtüstü branşında Türkiye 3'üncüsü oldu. Bir diğer Aydınlı sporcu Yılmaz Enes Sağ ise 50 metre kurbağalama branşında Türkiye 4'üncülüğünü elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcuların elde ettiği derecelerden duyulan memnuniyet ifade edilerek, "Sporcularımızı göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı