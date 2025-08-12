Aydınlı Voleybol Takımı Türkiye Finaline Yükseldi

Erkekler Analig Türkiye Yarı Final maçlarında başarılı performans sergileyen Aydınlı voleybol takımı, 7 puan toplayarak Türkiye finaline yükseldi.

Erkekler Analig Türkiye Yarı Final müsabakaları Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda takımın katıldığı müsabakalarda Aydınlı sporcularda performanslarıyla dikkat çekti. Çekişmeli geçen voleybol maçlarının grup aşamasında 7 puan toplayan Aydınlı sporcular, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Gençler, 26 Ağustos tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek finallerde Aydın'ı temsil edecek. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Analig Türkiye Yarı Final maçlarında grup aşamasında 7 puan toplayan takımımız, 26 Ağustos tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, finallerde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN