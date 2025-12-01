Haberler

Aydınlı Sporculardan Türkiye Kupası'nda Büyük Başarı

Güncelleme:
Türkiye Dağcılık Federasyonu Türkiye Kupası'nda Aydınlı sporcular, üç Türkiye birinciliği, iki Türkiye rekoru ve toplam yedi derece elde ederek adlarını duyurdu. Zehra Berra Korkut, Beren Avcı ve Zahire Tuba Günay gibi isimler, çeşitli kategorilerde birincilik elde ederken, rekor kıran sporcular da dikkat çekti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Türkiye Kupası'nda Aydınlı sporcular üç Türkiye birinciliği, iki Türkiye rekoru ve toplam yedi derece elde ederek büyük gurur yaşattı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası müsabakalarında Aydınlı sporcular elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı. Farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları, ikincilik ve üçüncülükler kazanılırken, iki ayrı branşta kırılan Türkiye rekorları ise başarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Müsabakalarda Genç B Kadınlar kategorisinde Zehra Berra Korkut, Yıldız Kadınlar kategorisinde Beren Avcı, Küçük Kadınlar kategorisinde ise Zahire Tuba Günay Türkiye birincisi olmayı başardı. Ayrıca Beren Avcı, Yıldız Kadınlar kategorisinde Türkiye rekoru kırarak çifte başarıya imza attı.

Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Enes Cistak da performansıyla dikkat çekti ve kendi kategorisinde Türkiye rekorunu geliştirdi. Yıldız Kadınlar kategorisinde Gülsüm Erciyes Türkiye ikincisi, Defne İdil Tuğyan ise Türkiye üçüncüsü olarak Aydın'ın kürsü başarısını pekiştirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
