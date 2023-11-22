Aydınlı Sporcular Türkiye 3'üncüsü oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Down Sendromu, Mental ve Otizm Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular çeşitli dallarda Türkiye 3'üncüsü olarak derece aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Down Sendromu, Mental ve Otizm Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular çeşitli dallarda Türkiye 3'üncüsü olarak derece aldı.

Aydın'da özel sporcular, Aydın'da elde ettikleri birinciliklerle Antalya'daki yarışmaya katılmaya hak kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Down Sendromu, Mental ve Otizm Türkiye Şampiyonası'na 38 ilden toplamda 173 sporcu katıldı. Aydınlı sporcular Yasemin Özkaya uzun atlama dalında, Zeliha Nur Düzsu 3 bin metrede ve Melih Olgun 200 metrede Türkiye 3'üncüsü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, sadece kendi yeteneklerini değil, aynı zamanda azimlerini ve çalışma disiplinlerini de ortaya koyuyor. Aydın'ın sporcu potansiyeli ve bu sporcularımızın gösterdiği performans, gelecekte daha büyük başarılara gebe olduğunu gösteriyor. Bu zaferlerle dolu süreçte sporcularımıza ve onları destekleyen antrenörlerimize büyük teşekkür borçluyuz. Yarışmada gösterecekleri performansın da Aydın için gurur kaynağı olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN