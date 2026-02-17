Aydınlı sporcular Arnavutluk'tan beş madalya ile döndü

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Taekwondo turnuvasında mücadele eden Aydınlı 6 sporcu, turnuvadan madalyalarla döndü.

Tirana Open Trophy Uluslararası Taekwondo Turnuvası, Arnavutluk'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkent Tiran'da düzenlenen turnuvaya uluslararası düzeyde çok sayıda sporcu katılırken, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada 6 Aydınlı sporcu da ter döktü. Birincilik için tatamiye çıkan Aydınlı sporcuların performansları dikkat çekerken, turnuvadan madalyalarla döndüler. Aydın ve Türkiye'yi başarıylatemsil eden gençler, turnuvayı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Rakipleri karşısında üstünlük kuran sporculardan Zümranur Bilgen, Emre Özkayalı ve Mete Türkeş altın madalyanın sahibi olurken, Kaan Türkmen gümüş, Buse Yırtıcı ise bronz madalya ile kürsüde yer aldı. Bireysel başarıların yanı sıra takım halinde de dikkat çeken bir performans sergileyen sporcular, Yıldızlar Kategorisi'nde Genel Klasman İkincisi olarak kupayı kaldırdı. - AYDIN