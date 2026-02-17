Haberler

Aydınlı sporcular Arnavutluk'tan beş madalya ile döndü

Aydınlı sporcular Arnavutluk'tan beş madalya ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tirana Open Trophy Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda 6 Aydınlı sporcu 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü. Aydın'ı temsil eden gençler, takım halinde de ikincilik elde etti.

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Taekwondo turnuvasında mücadele eden Aydınlı 6 sporcu, turnuvadan madalyalarla döndü.

Tirana Open Trophy Uluslararası Taekwondo Turnuvası, Arnavutluk'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkent Tiran'da düzenlenen turnuvaya uluslararası düzeyde çok sayıda sporcu katılırken, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada 6 Aydınlı sporcu da ter döktü. Birincilik için tatamiye çıkan Aydınlı sporcuların performansları dikkat çekerken, turnuvadan madalyalarla döndüler. Aydın ve Türkiye'yi başarıylatemsil eden gençler, turnuvayı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Rakipleri karşısında üstünlük kuran sporculardan Zümranur Bilgen, Emre Özkayalı ve Mete Türkeş altın madalyanın sahibi olurken, Kaan Türkmen gümüş, Buse Yırtıcı ise bronz madalya ile kürsüde yer aldı. Bireysel başarıların yanı sıra takım halinde de dikkat çeken bir performans sergileyen sporcular, Yıldızlar Kategorisi'nde Genel Klasman İkincisi olarak kupayı kaldırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi