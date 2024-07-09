Aydınlı Sporcu Koray Uygun Balkan İkincisi Oldu

Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli yarışında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Koray, zorlu rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyerek 110 metre engelli branşında Balkan ikincisi oldu.

Maribor'da gerçekleştirilen Balkan U18 Şampiyonası'nda Koray Uygun, 110 metre engelli yarışında zorlu rakiplerle karşı karşıya geldi. Genç atlet, sergilediği performans ile dikkat çekti ve finiş çizgisine ikinci sırada ulaşarak Balkan ikinciliğini elde etti. Aydınlı sporcu Uygun'un başarısı hem Türkiye'yi hem de memleketi Aydın'ı gururlandırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü genç sporcunun elde ettiği başarıyı kutlarken yapılan açıklamada, "Büyük başarısıyla hem Aydın'ı hem de Türkiye'yi gururlandıran sporcumuz Koray Uygun'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN