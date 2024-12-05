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Aydınlı Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Aydınlı Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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İstanbul'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı özel sporcular, çeşitli branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Kadınlar kategorisinde Zeynep Esila Deniz, erkeklerde ise Kıvanç Narman önemli başarılar kazandı.

İstanbul'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda başarılı performanslarıyla dikkat çeken Aydınlı özel sporcular, şampiyonadan derecelerle döndü.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından 2-4 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası, Aydınlı özel sporcuların gurur verici başarılarına sahne oldu. Kadınlar kategorisinde yarışan Zeynep Esila Deniz, 60 metre ve 3 Adım Atlama branşlarında Türkiye ikincisi, Uzun Atlama branşında ise Türkiye üçüncüsü oldu. Erkekler kategorisinde ise Kıvanç Narman 800 metre branşında Türkiye ikincisi, Yusuf Yavaş 3000 metre branşında Türkiye üçüncüsü, Yunus Duyar Gülle Atma branşında Türkiye dördüncüsü ve Melih Olgun 200 metre branşında Türkiye beşincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şampiyonaya katılım sağlayan ve elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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