Aydınlı öğrenci Türkiye birincisi oldu

Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nisa Karabıyık, Ankara'da düzenlenen atıcılık yarışmalarında 'tabanca' kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Nisa Karabıyık, elde ettiği derecesiyle hem okuluna hem de Aydın'a büyük gurur yaşattı. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan Karabıyık, disiplinli çalışmasının karşılığını aldı. Nisa Karabıyık'ın elde ettiği Türkiye birinciliği okulda sevinçle karşılanırken öğretmenleri ve arkadaşları da genç sporcuyu tebrik etti. Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin başarısından büyük mutluluk duyulduğu belirtilerek, "Öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir