Aydınlı öğrenci Türkiye birincisi oldu

Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nisa Karabıyık, Ankara'da düzenlenen atıcılık yarışmalarında 'tabanca' kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Nisa Karabıyık, elde ettiği derecesiyle hem okuluna hem de Aydın'a büyük gurur yaşattı. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan Karabıyık, disiplinli çalışmasının karşılığını aldı. Nisa Karabıyık'ın elde ettiği Türkiye birinciliği okulda sevinçle karşılanırken öğretmenleri ve arkadaşları da genç sporcuyu tebrik etti. Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin başarısından büyük mutluluk duyulduğu belirtilerek, "Öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

