Aydınlı Minik Okçular Türkiye Şampiyonu Oldu

Aydınlı Minik Okçular Türkiye Şampiyonu Oldu
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Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Türkiye Finalleri'nde Aydın'ı temsil eden minik sporcular, önemli başarılar elde ederek Aydın'ı gururlandırdı. Zeren Sena Uslu, Minik Kızlar kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Ramazan Efe Aktaş ve Enes Baha Orhan da diğer kategorilerde dereceler elde etti.

Kütahya'da gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Türkiye Finalleri'nde Aydın'ı temsil eden minik okçular, Türkiye birincisi oldu.

Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Türkiye Finalleri, Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyona Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, final heyecanında Aydın'ı temsil eden minik sporcular, önemli dereceler elde ederek Aydınlıları gururlandırdı. Toplamda 2 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen final müsabakalarında Aydınlı sporculardan Zeren Sena Uslu, Minik Kızlar 9-11 Yaş kategorisinde Türkiye birincisi olarak kürsünün zirvesine çıktı. Aynı yaş grubundaki Minik Erkekler kategorisinde yarışan Ramazan Efe Aktaş ise Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Enes Baha Orhan da aynı kategoride Türkiye altıncısı olarak başarılı performansıyla dikkat çekti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Türkiye finallerinde ilimizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı, ailelerini ve emek veren antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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