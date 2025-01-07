Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
DEM Parti İmralı heyeti CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti

Aydınlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için tırmandı

Aydınlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için tırmandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı dağcılar, Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı'na tırmandı.

Aydınlı dağcılar, Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı'na tırmandı.

Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) tarafından Sarıkamış şehitlerini için anma tırmanışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok ilinden Denizli'ye giden toplam 55 profesyonel dağcı, 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı'na tırmandı. Gerçekleştirilen geleneksel "Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı" etkinliğinde Aydınlı profesyonel dağcılar da yer aldı. Hava sıcaklığının zaman zaman -3 derecelere kadar düştüğü dağda, zirveye hareket eden dağcılar, zorlu bir tırmanışın ardında zirveye ulaştı. Yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını zirveye diken dağcılar, şehitler için dua etti.

Zorlu bir tırmanışla başarılı bir şekilde zirveye ulaştıklarını ifade eden Aydın Dağcılık Spor Kulübü (AYDAK), yaptığı açıklamada "Denizli Pakdos Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği Honaz Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı'na katıldık. Bu güzel ve anlamlı etkinliği düzenleyen Pakdos kulübü yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
img

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
img

Ezeli rakipten oyuncu aldılar
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt

Son Dakika Haberleri

Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor? 13 Ocak'ta ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak'ta ne açıklayacak? EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.