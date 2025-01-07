Aydınlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için tırmandı

Aydınlı dağcılar, Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı'na tırmandı.

Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) tarafından Sarıkamış şehitlerini için anma tırmanışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok ilinden Denizli'ye giden toplam 55 profesyonel dağcı, 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı'na tırmandı. Gerçekleştirilen geleneksel "Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı" etkinliğinde Aydınlı profesyonel dağcılar da yer aldı. Hava sıcaklığının zaman zaman -3 derecelere kadar düştüğü dağda, zirveye hareket eden dağcılar, zorlu bir tırmanışın ardında zirveye ulaştı. Yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını zirveye diken dağcılar, şehitler için dua etti.

Zorlu bir tırmanışla başarılı bir şekilde zirveye ulaştıklarını ifade eden Aydın Dağcılık Spor Kulübü (AYDAK), yaptığı açıklamada "Denizli Pakdos Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği Honaz Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı'na katıldık. Bu güzel ve anlamlı etkinliği düzenleyen Pakdos kulübü yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN