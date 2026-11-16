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Aydınlı Cansu Şeyhoğlu, Dakar 2026'da Türk Milli Takımı'yla gümüş madalya kazandı

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Aydınlı Cansu Şeyhoğlu, Dakar 2026'da Türk Milli Takımı'yla gümüş madalya kazandı
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Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Cansu Şeyhoğlu, Türk Milli Takımı'yla gümüş madalya kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, derece elde eden Şeyhoğlu'nu, takımını ve antrenörünü tebrik etti.

Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden Cansu Şeyhoğlu, Türk Milli Takımı ile gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Cansu Şeyhoğlu, elde ettiği dereceyle Aydın'ın ve Türkiye'nin gururu oldu. Olimpiyat oyunları boyunca sergilediği mücadele ve başarılı performansıyla dikkat çeken Şeyhoğlu, takımına sağladığı katkıyla Türk Milli Takımı'nın organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynadı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olimpiyatlarda derece elde eden Cansu Şeyhoğlu, takımı ve antrenörü tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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