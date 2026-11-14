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Aydın Umurlu'da deve güreşi festivali karantina nedeniyle ileri tarihe ertelendi

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Aydın Umurlu'da deve güreşi festivali karantina nedeniyle ileri tarihe ertelendi
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Aydın Umurlu'da 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak Deve Güreşi Festivali, karantina tedbirleri nedeniyle ileri tarihe ertelendi. DEGÜF, kararın sadece karantina kapsamındaki Umurlu'da geçerli olduğunu, kapsam dışında güreşlerin sürdüğünü ve yeni tarihin açıklanmadığını bildirdi.

Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde 15 Kasım Pazar günü düzenlenmesi planlanan deve güreşi festivali, bölgede devam eden karantina tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın'da deve güreşi sezonu kapsamında 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Umurlu Deve Güreşi Festivali ertelendi. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından yapılan açıklamada, Umurlu Mahallesi'nde devam eden karantina tedbirleri nedeniyle festivalin ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Erteleme kararının yalnızca karantina kapsamında bulunan Umurlu Mahallesi için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, karantina kapsamı dışında kalan bölgelerde deve güreşi organizasyonlarının takvim doğrultusunda devam edeceği ifade edildi. Festivalin yeni tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

DEGÜF'ten yapılan açıklamada "Tüm camiamızın dikkatine. 2026-2027 sezonu takvimine göre 15 Kasım 2026 pazar günü düzenlenmesi planlanan Umurlu deve güreşi festivali Umurlu Mahallesi'nde devam eden karantina tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu karar karantina kapsamında kalan Umurlu Mahallesi için geçerlidir. Karantina kapsamında olmayan yerlerde deve güreşlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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