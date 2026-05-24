Haberler

Aydın'da bisiklet tırmanış yarışmasına 230 sporcu katıldı

Aydın'da bisiklet tırmanış yarışmasına 230 sporcu katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da düzenlenen bisiklet tırmanış yarışmasına 230 sporcu katıldı. 18,6 km'lik parkurda kıyasıya mücadele eden sporculardan 60 yaş üstü kategorisinde birinci olan Ali Rıza Fırıncı, ortamın güzelliğine vurgu yaptı.

Aydın'da Türkiye'nin faklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla "Aydın Paşa Yaylası Bisiklet Tırmanış Yarışması" gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen yarışmaya, 230 sporcu katıldı.

Yarışmada sporcular, Mimar Sinan Parkı Expo Alanı'ndan başlayıp Paşa Yaylası'na kadar uzanan 18,6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Nitelikli erkekler kategorisinde birinciliği Abdulkadir Kelleci, ikinciliği Süleyman Çelikkaya, üçüncülüğü Deniz Örnek elde etti. Nitelikli kadınlar kategorisinde birinci Reyhan Yakışır, ikinci Sude Arslan, üçüncü ise Ekin Ereke oldu.

Yarışmada 60 yaş üstü kategorisinde birinci olan Ali Rıza Fırıncı, gazetecilere, çok mutlu olduğunu belirtti.

Fırıncı, yarışmada mücadele etmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bu ortamda bulunmak bile beni mutlu ediyor, sonuç önemli değil. Birinci de olabilirim, sonuncu da olabilirim. Teknik arıza da olabilir onun için fark etmez, bu ortam çok güzel." dedi.

Kaynak: AA / Enes Uzun
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan bu kez ağlattı
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Özgür Özel'in TBMM'deki odasına 'CHP Genel Başkanı' tabelası asıldı

Özgür Özel inadından vazgeçmiyor! Tabela makam odasına çakıldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bu adamı kimse durduramadı! Yıllarca kırılamayacak rekor artık onun
Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Manchester City - Aston Villa maçında neler oldu neler