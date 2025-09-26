Aydın Örs, Anadolu Efes Antrenmanını Ziyaret Etti
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın efsane başantrenörü Aydın Örs, kulüp tarihinin 50. yıl dönümünde takımın antrenmanını ziyaret etti ve oyunculara başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp efsanemiz Aydın Örs, kuruluşumuzun 50. yılını kutlayacağımız yeni sezondaki ilk resmi maçımız öncesinde şut antrenmanımızı ziyaret etti. Oyuncularımıza kısa bir konuşma da yapan Aydın Örs, oyuncularımıza başarılar da diledi. Bugünkü ziyaretleri için kulüp efsanemize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.