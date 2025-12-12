Aydın Lisesi öğrencilerinden spor müsabakalarında madalya başarısı

Aydın Lisesi öğrencileri yüzme ve judo branşlarında toplam beş gümüş madalya kazanarak okulun gurur kaynağı oldu.

Aydın'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında Aydın Lisesi öğrencileri farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Yüzme ve judo kategorilerinde toplam beş gümüş madalya kazanan öğrenciler, okulun gurur kaynağı oldu. Kızlar yüzme kategorisinde yarışan 10. sınıf öğrencisi Asu Beril Öztürk, gösterdiği üstün performansla dört farklı kategoride il ikincisi olarak dikkat çekti. Öztürk, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 metre karışık yarışlarında gümüş madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

Erkekler yüzme kategorisinde ise 12. sınıf öğrencisi Ali Kağan Tuna, 50 metre kurbağalama yarışında elde ettiği il ikinciliğiyle madalya kazanan bir diğer sporcu oldu. Judo branşında mücadele eden 9. sınıf öğrencisi Gülizar Melis Erten de gösterdiği başarılı performansla genç kızlar kategorisinde il ikincisi olarak okula bir gümüş madalya daha kazandırdı.

Aydın Lisesi yönetimi, azimle yarışarak okulu en iyi şekilde temsil eden tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN