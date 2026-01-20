Aydın Lisesi Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyonu oldu

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi İl Müsabakalarında Aydın Lisesi Masa Tenisi Takımı, üstün performans sergileyerek il birinciliğini kazandı.

Aydın genelinde gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Müsabakalarında mücadele eden Aydın Lisesi Masa Tenisi Takımı, turnuva boyunca ortaya koyduğu disiplinli ve etkili oyunla rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu oldu. Müsabakalar süresince teknik yeterlilikleri, oyun disiplini ve takım uyumlarıyla dikkat çeken Aydın Lisesi sporcuları, istikrarlı performanslarıyla turnuvanın en başarılı takımı olarak öne çıktı. Zorlu karşılaşmalar sonunda elde edilen şampiyonluk, sporcuların özverili çalışmalarının karşılığı oldu.

Akademik başarılarının yanı sıra sportif alanda da önemli dereceler elde eden Aydın Lisesi, öğrencilerini çok yönlü bireyler olarak yetiştirme anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Okul yönetimi, il şampiyonluğunda emeği geçen sporcuları ve antrenör öğretmenleri tebrik ederek, takımın ilerleyen aşamalarda Aydın'ı başarıyla temsil edeceğine olan inançlarını dile getirdi. - AYDIN