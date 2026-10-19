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Aydın İncirliova'da okul sporları dart il birinciliği müsabakaları başladı

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Aydın İncirliova'da okul sporları dart il birinciliği müsabakaları başladı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyurulan organizasyonda farklı okullardan sporcular il birinciliği için mücadele ediyor ve tüm sporculara başarılar dilendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde okul sporları kapsamında düzenlenen dart il birinciliğinde sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, il birinciliği müsabakalarının başladığı duyuruldu. Farklı okullardan sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, sporcular il birinciliği için mücadele ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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