Aydın'ın Sultanları 2 yıl daha Alper Hamurcu'ya emanet

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'yla sözleşmesi devam eden baş antrenör Alper Hamurcu'yla artı 2 yıllık daha sözleşme imzalandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aynı zamanda A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevini de yürüten Hamurcu'yla tekrar anlaşmanın mutluluğunu yaşandıklarını ifade etti. Hamurcu ise imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Aydın'ın Sultanları ile Aydın seyircisi önünde maçlara çıkmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Hamurcu "3 sene daha Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı antrenörlüğünü üstleniyor olacağım için ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Geldiğim günden itibaren hem değerli yöneticilerimizin, hem belediye emekçilerimizin hem de güzel Aydın taraftarının desteğini hissetmiş olmak aldığım bu karardaki en büyük etkenlerden oldu. Bu sebeple emeği geçen ve bizlere güvenen herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Hamurcu "Geçmiş senelerde olduğu gibi önümüzde ki senelerde de; hangi şartlar altında olursak olalım kulübümüzü taşıyabildiğimiz kadar üst sıralara taşımak ve yapabildiğimiz ölçüde her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Bu öncelikleri göz önünde bulundurarak yeni sezon yapılanmamızı en kısa sürede tamamlayıp çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hamurcu'yla 3 sezon daha çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Hocamıza güveniyoruz, kendisiyle çalışmaya devam edeceğim için çok mutluyuz. Alper Hocamızla birlikte önümüzdeki sezonlarda yine hedefleri olan bir takım ortaya çıkartacağız. Hocamıza başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor