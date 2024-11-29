Aydın'ın stadyumu için ihale 30 Aralık'ta

Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımı tamamlanan Adnan Menderes Stadyumu'nun yerine inşa edilecek olan yeni stadyumun yapım ihalesi YİKOB tarafından 30 Aralık 2024 saat 10.00'da yapılacağı öğrenildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İhalenin sonuçlanmasının ardından yüklenici firma tarafından yapımına başlanacak olan 6000 kapasiteli yeni Adnan Menderes Stadyumu vatandaşların hizmetine açılacak. Yeni yapılacak Aydın Adnan Menderes Stadyumu sadece futbol branşı ile kalmayıp GSB Spor Okulları kapsamında faaliyet gösteren birçok branşa da hizmet verecek" denildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu konu ile ilgili olarak sağladığı desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN