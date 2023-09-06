Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde spor salonu temeli atıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karpuzlu ilçesine yapılması planlanan kapalı spor salonunun temeli atıldı. Gençlerin spora kazandırılması ve sporun sevdirilmesi hedefiyle başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yapılması planlanan spor salonunun temeli atıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki spor yatırımları aralıksız devam ediyor. Gençlerin spora kazandırılması ve sporun sevdirilmesi hedefiyle il genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Karpuzlu'ya yapılması planlanan kapalı spor salonunun temeli atıldı. Gençleri daha iyi imkanlara sahip olması için başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Karpuzlu ilçe spor salonu için temel kazma işlemi başladı. Salonsuz ilçemiz kalmayana kadar çalışmaya devam ediyoruz. Sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin daha iyi imkanlara erişmesi için kararlıyız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN