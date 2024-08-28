Aydın'ın Adnan Menderes Stadyumu'nun Yerine Geçici Stadyum Yapılacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun yerine, 6 bin kişilik çelik konstrüksiyon geçici stadyum yapılacak.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu'nun yeni yerinin Çeştepe Mahallesi'nde Aydın Otobüs Terminali arkasındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait araziye yapılması için proje çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'ın stadyum ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni stadyum yapılana kadar yıkılan eski stadyumun yerine geçici bir stadyumun yapılacağı öğrenildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre "Adnan Menderes Stadyumu'nun yıkılan yerine, Süper Lig de dahil olmak üzere tüm liglerin akreditasyonunu karşılayacak donanıma sahip olacak şekilde 6 bin seyirci kapasiteli, 10 bin seyirci kapasitesine yükseltilebilir, çelik konstrüksiyon stadyum yapımı planlanıyor" denildi. - AYDIN