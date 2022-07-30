Aydın haberleri... Nazilli'de imzalar sürüyor Aydın haberler: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, Şanlıurfaspor'dan 32 yaşındaki santrfor Hüseyin Çolak'a 1 yıllık imza attırırken, Antalspor'dan stoper Doğukan Nelik'le de anlaştı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, Şanlıurfaspor'dan 32 yaşındaki santrfor Hüseyin Çolak'a 1 yıllık imza attırırken, Antalspor'dan stoper Doğukan Nelik'le de anlaştı. Nazilli'nin daha önce anlaşmaya vardığı Hüseyin imzayı atarken, Doğukan 1 yıllığına kiralandı. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in tecrübe kazanmasını istediği 21 yaşındaki stoper Akhisarspor'un altyapısında yetiştikten sonra geçen yıl Antalya ekibine transfer olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nazilli, Fethiye'de Fethiyespor'la oynadığı özel maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. - Nazilli Spor Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak Şanlıurfaspor Hüseyin Çolak Doğukan Nazilli Spor Haberler

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