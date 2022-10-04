Aydın haberleri! Nazilli Belediyespor deplasman hazırlığını tamamladı

Eşin Group Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig beyaz grupta ligin 8. hafta karşılaşmasında 5 Ekim Çarşamba günü (yarın) saat 18: 30' da deplasman da oynayacağı Tarsus İdman yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Cihan Erdil kontrolünde sabah saatlerinde gerçekleştirilen son antrenman ile çalışmalarını tamamlayan Naz Naz öğle saatlerinde Nazilli'den ayrılarak önce karayolu ile İzmir'e daha sonra havayolu ile Adana'ya gidecek ve konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Siyan incilerde cezalı oyuncu bulunmazken, Ankaraspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve çekilen MR'ında sol arka adale yapışma noktasında enflamasyon tespit edilen Cemal Şener ile yine Ankaraspor maçı sonrasında ağrıları artan ve çekilen MR sonucunda sağ dizde darbeye bağlı ödem ve sol omuzunda zorlanmaya bağlı travma tespit edilen Fatih Üge, Tarsus maçı kadrosunda yer alamayacak. - AYDIN