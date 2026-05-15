Aydın'ın badmintoncuları namağlup şampiyon oldu

Batman'da düzenlenen Badminton Yurt Lig Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Aydın Güzelhisar Yurt Müdürlüğü Erkek Badminton Takımı, rakiplerini namağlup geçerek Türkiye şampiyonu oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Batman'da gerçekleştirilen Badminton Yurt Lig Türkiye Finalleri'nde büyük bir başarıya imza attı. 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden Aydın Güzelhisar Yurt Müdürlüğü Erkek Badminton Takımı, turnuvada karşılaştığı 8 rakibini de mağlup ederek namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca ortaya koydukları performansla dikkat çeken Aydın temsilcisi, final müsabakalarının ardından şampiyonluk kupasını Aydın'a getirdi. Sporcular ve teknik ekip, düzenlenen törende kupa ve madalyalarını alarak büyük sevinç yaşadı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şampiyonluk kupası Aydın'a. 9-15 Mayıs tarihlerinde Batman'da gerçekleşen Badminton Yurt Lig müsabakalarında, Aydın Güzelhisar Yurt Müdürlüğü Erkek takımımız 8 güçlü rakibini de namağlup devirerek zirveye adını yazdırdı. Namağlup şampiyonlarımızı yürekten kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı