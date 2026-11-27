Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Akkaş, U-23 Avrupa'da gümüş madalya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hırvatistan'ın Porec kentindeki U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kilogramda mücadele eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Tevfik Akkaş, gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi Akkaş, Aydın'a gurur yaşatıp İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkür etti.
European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın'ı gururlandırdı.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Avrupa ikincisi olarak Aydın'a büyük gurur yaşattı. Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Desteklerinden dolayı İl Müdürü Yığmatepe'ye teşekkür eden Tevfik Akkaş'a antrenörü Yavuz Kılıç da eşlik etti.