Aydın'da bir yılda 21 bin kişiye yüzme eğitimi verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da son 1 yılda 21 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Eğitimler uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da eğitimler aralıksız devam ederken, son 1 yılda il genelinde 21 bin kişiye yüzme eğitimi verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Her yıl bakanlığın yüzme öğretme hedefine ulaşan Aydın'da, proje çerçevesinde de portatif ve yarı olimpik yüzme havuzlarında 2025-26 sezonunda 21 bin kişiye yüzme eğitimi verildi.

İl genelindeki eğitimler 2025 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, uzman antrenörler eşliğinde çalışmalar sürüyor. 5-77 yaş grubunda bulunan bireylere yönelik verilen yüzme kurslarına katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
