Aydın'da Yaz Spor Okulları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5-18 yaş arası çocuklara 40 farklı branşta yaz spor eğitimi veriyor. Gençler, hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, yaz spor okullarına katılan öğrenciler hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Aydın'ın 17 ilçesinde verilen eğitimler devam ederken, spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara 40 branşta eğitimler veriliyor. Ayrıca yaz mevsimi boyunca çeşitli aktiviteler de düzenlenirken, gençler spor dolu bir yaz geçiriyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yaz spor okullarımızda çocuklarımız yeteneklerini geliştiriyor. Enerji dolu antrenmanlarla hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
