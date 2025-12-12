Aydın'da spora ilk adım projesi devam ediyor

Aydın'da öğrencileri spora erken yaşta yönlendirmek amacıyla yürütülen Spora İlk Adım Projesi devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Spora İlk Adım Projesi" kapsamında, Aydın'ın tüm ilçelerinde yer alan ilkokullarda spor dalı eğitimleri aralıksız sürüyor. Öğrencilerin temel motor becerilerini geliştirmeyi ve spora erken yaşta yönlendirmeyi amaçlayan projede, alanında uzman antrenörler eşliğinde atletizm, temel jimnastik, koordinasyon, denge ve çeşitli branşlara yönelik hazırlayıcı çalışmalar uygulanıyor. Aydın genelinde yoğun katılımla devam eden proje, çocukların fiziksel gelişimine ve spora olan ilgisine önemli katkı sağlıyor. - AYDIN