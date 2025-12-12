Haberler

Aydın'da spora ilk adım projesi devam ediyor

Aydın'da spora ilk adım projesi devam ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spora İlk Adım Projesi' çerçevesinde Aydın'daki ilkokullarda spor eğitimi veriliyor. Proje, çocukların motor becerilerini geliştirmeyi ve spora yönlendirmeyi hedefliyor.

Aydın'da öğrencileri spora erken yaşta yönlendirmek amacıyla yürütülen Spora İlk Adım Projesi devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Spora İlk Adım Projesi" kapsamında, Aydın'ın tüm ilçelerinde yer alan ilkokullarda spor dalı eğitimleri aralıksız sürüyor. Öğrencilerin temel motor becerilerini geliştirmeyi ve spora erken yaşta yönlendirmeyi amaçlayan projede, alanında uzman antrenörler eşliğinde atletizm, temel jimnastik, koordinasyon, denge ve çeşitli branşlara yönelik hazırlayıcı çalışmalar uygulanıyor. Aydın genelinde yoğun katılımla devam eden proje, çocukların fiziksel gelişimine ve spora olan ilgisine önemli katkı sağlıyor. - AYDIN

