Aydın'da Judo Türkiye Şampiyonası Başladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında mindere çıkan judocular, birincilik için mücadele etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonası, Aydın'ın Koçarlı ilçesinin ev sahipliğinde başladı. 30 farklı ilden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular birincilik için mindere çıktı. 3 gün sürecek olan şampiyona ödül töreni ile sona erecek. Kıyasıya rekabetin yer aldığı şampiyonada mindere çıkan sporcular, şampiyonluk için mücadele ederken zaman zaman renkli görüntülere de sahne oldu. Şampiyona için Aydın'a gelen sporculara 'hoşgeldiniz' diyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonası başladı. Mindere çıkan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN