Okul sporları gençler halter müsabakaları tamamlandı

Okul sporları gençler halter müsabakaları tamamlandı
Aydın'da düzenlenen Gençler Halter müsabakaları sona erdi. Kızlar ve erkekler kategorisinde toplam 21 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye giren sporcular belirlendi.

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Aydın'da düzenlenen Gençler (A) ve (B) Kızlar-Erkekler Halter müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Spor Salonu Halter Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara kızlar kategorisinde 8, erkekler kategorisinde 13 olmak üzere toplam 21 sporcu katılım sağladı. Farklı sıkletlerde yapılan karşılaşmalarda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından derece elde eden sporcular tebrik edilirken, gruplarda Aydın'ı temsil edecek sporculara başarı dilekleri iletildi. - AYDIN

