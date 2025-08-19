Aydın'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonası sona ererken, birincilik için mindere çıkan judocular birincilik için mücadele ederek, şampiyonlar Aydın'da belli oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonası, Aydın'ın Koçarlı ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 30 farklı ilden 333 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular birincilik için mindere çıktı. Üç gün süren şampiyonada kıyasıya rekabetin yanı sıra renkli görüntüler de ortaya çıkarken, mindere çıkan sporcular, şampiyonluk için mücadele etti. Rekabet ve heyecanın yer aldığı şampiyona bugün düzenlenen ödül töreni ile sona ererken, dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu.

Şampiyona ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, 17-18-19 Ağustos tarihlerinde Koçarlı ilçemizde gerçekleştirildi. 30 ilden 333 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyona, üç gün süren heyecanlı karşılaşmaların ardından sona erdi. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın ve İl Müdürümüz, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN