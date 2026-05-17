Haberler

Aydın'da "Gençlik Haftası" kapsamında bisiklet turu düzenlendi


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenledi. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda gerçekleşen etkinliğe bisiklet kulüpleri, lisanslı sporcular ve vatandaşlar katıldı. Milli bisikletçi Semra Yetiş, organizasyonun bisiklet kültürüne katkı sağladığını belirtti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" ile "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonu önünden başlayan sürüş, sporcuların yaklaşık 5 kilometrelik parkuru tamamlamalarının ardından aynı noktada sona erdi.

Bisiklet turuna, kentteki bisiklet kulüpleri, lisanslı bisikletçiler ve çok sayıda bisikletsever katıldı.

Milli bisikletçi Semra Yetiş, AA muhabirine, organizasyonun şehirdeki bisiklet kültürüne katkı sağlayacağını söyledi.

Yetiş, "Trafiğe kapalı alanda gerçekleştirdiğimiz bu bisiklet turu ile güzel bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Bu tür etkinlikler sayesinde şehrimizde bisiklet sürüşünün ve bisikletli ulaşımın daha da yaygınlaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Çal da etkinliğin önemini anlatırken, "Organizasyona kızım Gökçe ile birlikte römorklu bisikletimizle eşlik ettik. Bayram coşkusunu pedallayarak yaşamak çok güzeldi. Etkinliğe katılarak bu farkındalığa ortak olan tüm bisikletseverlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Özer
