Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Zeren Spor'u konuk edecek

Güncelleme:
SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı mağlup ettikten sonra, evinde Zeren Spor ile karşılaşacak. Maç, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

SULTANLAR Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdiren Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Zeren Spor'la kozlarını paylaşacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesini Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Ligde 11'inci sıradaki Aydın ekibinin 10 maçta 3, 5'inci basamaktaki Başkent ekibinin ise 7 galibiyeti bulunuyor. Son 2 maçını kazanan Aras Kargo ise Ankara'da saat 16.30'da İlbank karşısına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. İzmir temsilcisi 5 galibiyetle 7'nci sırada, İlbank ise 3 galibiyetle 12'nci basamakta yer alıyor.

