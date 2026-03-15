Aydın Büyükşehir Belediyespor Sultanlar Ligi'ne veda etti

Sultanlar Ligi'nde normal sezonu Eczacıbaşı'na 3-2 mağlup olarak tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, son sıralarda yer alarak 1'inci Lig'e düştü. Takım, 26 maçta yalnızca 5 galibiyet alarak küme düşmekten kurtulamadı.

SULTANLAR Ligi'nde normal sezonun son haftasında deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, küme düştü. Güçlü rakibi karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen karar setiyle sahadan mağlubiyetle ayrılan mavi-beyazlı ekip, ligde son 2 takım arasında yer alarak 1'inci Lig'e düştü. Aydın temsilcisi oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 21 yenilgi alarak küme düşmekten kurtulamadı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2018-19 sezonundan bu yana yer aldığı Sultanlar Ligi'nde 8 sezon mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını satın alarak 2018'de Sultanlar Ligi'ne ve CEV Challenge Kupası'na katılan Aydın ekibi, o sezon Challenge Kupası finalinde İtalyan ekibi Saugella Monza'ya yenilerek ikinci olmuştu. Aydın takımı 2021'de ise Balkan Kupası'nı kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
