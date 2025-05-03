Aydın Büyükşehir Belediyespor, Pasör Gizem Mısra Aşçı ile Anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Pasör Gizem Mısra Aşçı ile Anlaştı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezon planlaması çerçevesinde bu transferi gerçekleştirdi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Gizem Mısra Aşçı, bu sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da forma giydi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Spor
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