Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı zorlu bir maçta 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç 147 dakika sürdü ve setler 24-26, 16-25, 25-22, 25-10, 15-13 sonuçlandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyipcan Kayışoğlu

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Baskır (Gizem Çerağ Düzeltir, Nisan Barut, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Bilge Paşa)

İlbank: Marova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Gorecka, Damla Nur Dündar, Klimets (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Merve Tanyel, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz, Merve Tanyel, Ceren Karagöl)

Setler: 24-26, 16-25, 25-22, 25-10, 15-13

Süre: 147 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı sahasında 3 -2 yendi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Spor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

Almanya'da lider olan takıma gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

Tam 5 gol! Şampiyonlar Ligi'ni çok özlemişiz
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı

Otoparkta şakalaşma kanlı bitti! Arkadaşını yok yere hayattan kopardı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

Tam 5 gol! Şampiyonlar Ligi'ni çok özlemişiz
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba