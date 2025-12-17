Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Beşiktaş'ı zorlu bir maçın ardından 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta setler 18-25, 25-15, 25-15, 21-25, 14-16 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Beşiktaş Gain

Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay

Beşiktaş: İdil Başcan, Meliushkyna, Szczurovska, Kurilo, Zeynep Demirel, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Kullerkann, Zeynep Üzen)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Aşçı, Grojber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Mijatovic, Kobzar, Tikhomirova, Nisan Barut)

Setler: 18-25, 25-15, 25-15, 21-25, 14-16

Süre: 153 dakika (34, 30, 31, 36, 22)

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
